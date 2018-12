später lesen Lebendiger Adventskalender Der lebendige Adventskalender Teilen

Beim „Lebendigen Adventskalender“, zu dem die ökumenische Steuergruppe St. Wendel einlädt, treffen sich Christen in dieser Woche an vier Abenden: Montag, 10. Dezember, 17 Uhr, im Kindergarten der Stiftung Hospital, in der Reichswies 8. Am Dienstag, 11. Dezember, 18 Uhr, am Zwergenwald (an der Stadtmauer), Balduinstraße. Von Hans Jürgen Loch