Wendel schlichten wollte. Diese zunächst verbale Auseinandersetzung in der Oberstadt setzte sich dann an der evangelischen Kirche als körperlicher Streit fort. Im Schlichtungsbemühen wurde die junge Frau dann mehrfach von Schlägen getroffen. Aggressoren seien ein junger Mann mit dunklen Haaren, mit Jeanshose und grauer Jacke bekleidet, sowie eine junge Frau mit braunen Haaren und bekleidet mit einer hellen Jacke, gewesen, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an.



Hinweise an die Polizei in St. Wendel unter der Telefonnummer (0 68 51) 89 80.