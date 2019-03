Im Hochamt am Sonntag, 31. März, 10.45 Uhr, singen die Frauenstimmen des Basilikachores die „Missa in simplicitate“ des Komponisten Jean Langlais (1909 bis 1986) und das „Ave verum“ von Gabriel Fauré. Am Sonntag, 7. April, erklingt um 10.45 Uhr Instrumentalmusik des Barock für zwei Violinen. Es musizieren Uwe und Johannes Leismann.