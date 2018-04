() Karten im Vorverkauf für das Volker-Bengl-Konzert am 22. April in der evangelischen Kirche in St. Wendel gibt es nicht – wie fälschlich mitgeteilt – in der Tourist-Information, sondern in der Buchhandlung Klein Buch + Papier (Bahnhofstraße 13). Konzertbeginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro.