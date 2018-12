Der 26-Jährige, der früher für den SV Hasborn in der Saarlandliga aktiv war, wird als Spielertrainer agieren. Jung tritt die Nachfolge des aktuellen Amtsinhabers Markus Pinter, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, an.

„Es war keine Entscheidung gegen Markus, sondern eine Entscheidung für Daniel“, sagt Baltersweilers Vorsitzender Christian Glöckner. „Wir wollen in den nächsten Jahren einige Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einbauen und sind der Meinung, dass Daniel als junger Trainer dafür der richtige Mann ist.“ Pinter sagt: „Ich kann nachvollziehen, dass der Verein einen jüngeren Spielertrainer will. Ich selbst bin jetzt 38 und möchte auch künftig eher als reiner Trainer arbeiten und nur noch spielen, wenn Not am Mann ist.“

Zur Winterpause der aktuellen Spielzeit befindet sich der SV in Abstiegsgefahr. Als Tabellen-13. ist Baltersweiler punktgleich mit dem Vorletzten, dem VfB Theley II. „Damit sind wir hinter den Erwartungen“, gibt Glöckner zu. „Wir waren der Meinung, dass wir ein Team zusammen haben, das nicht im Abstiegskampf stecken muss.“

Die Gründe, dass der SV nun doch hinten drin hängt, sieht der Vorsitzende vor allem in der fehlenden Konstanz im personellen Bereich. „Wir konnten fast nie mit derselben Formation spielen, da immer wieder Leute aus unterschiedlichen Gründen ausgefallen sind.“ Glöckner ist aber überzeugt, dass sein Team noch aus dem Keller klettern wird. „Gerade was die Leidenschaft angeht, war bei uns in den vergangenen Begegnungen eine Tendenz nach oben zu erkennen“, freut er sich.

Zudem konnte der SV gleich drei ab Januar 2019 spielberechtigte Neuzugänge verpflichten: Vom Kreisligisten TSV Sotzweiler-Bergweiler kehrt Torhüter Tobias Kolz nach Baltersweiler zurück. Mittelfeldspieler Marc Stutz kommt vom Ligakonkurrenten SV Bliesen und Maurice Klein (ebenfalls Mittelfeld) aus der A-Jugend der SG St. Wendel-Ostertal.