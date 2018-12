(red) Das Gymnasium Wendalinum lädt alle Schüler der Klassenstufe vier und deren Eltern zu einem Informationsabend zum Thema „Wendalinum Bigband-Klasse“ am Dienstag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr. Ein Musiklehrer wird das Projekt „Wendalinum Bigband-Klasse“ präsentieren und Fragen beantworten.

Die Schüler können alle möglichen Instrumente wie Querflöte, Saxofon, Trompete, Posaune, E-Bass usw. in verschiedenen Räumen auszuprobieren. Des Weiteren weist das Wendalinum auf den Tag der Grundschüler am Samstag, 19. Januar 2019, von 7.45 bis 12.15 Uhr hin. An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, die Arbeit in einer Bigband- Klasse noch näher kennenzulernen und den Unterricht mitzuerleben