In der Jakob-Stoll-Straße 67 in St. Wendel haben unbekannte Täter am Sonntag zwischen 1.30 und 1.45 Uhr einen Gartenzaun beschädigt. Das berichtet die Polizei.