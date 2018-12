später lesen Aktion Gegen Einsamkeit an Heiligabend FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Das Missionshaus bietet ein geselliges und besinnliches Zusammensein für Menschen an, die an Heiligabend alleine sind. Wie ein Sprecher der Steyler Missionare weiter berichtet, treffen sich die Teilnehmer am Montag, 24. Dezember, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Von red