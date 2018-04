Ganove stiehlt Werkzeug

() Diebe haben Werkzeug aus einer Garage in der Anna-Engel-Straße in St. Wendel gestohlen. Die Tat muss sich zwischen dem 25 und 27. März ereignet haben. Wie die St. Wendeler Polizei mitteilt, habe sich der Geschädigte am 27. März um 10 Uhr angerufen, um den Schaden zu melden. Laut seinen Angaben haben die Täter einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer, eine Handkreissäge und einen Maulschlüsselsatz im Gesamtwert von zirka 400 Euro gestohlen. Wie der oder die Täter in die Garage gelangen konnten, ohne Spuren zu hinterlassen, konnten die Polizisten nicht eindeutig klären. Sie gehen davon aus, dass der Dieb einen Moment ausnutzte, in dem die Garage offen stand. Hinweise an die St. Wendeler Polizei, Tel. (0 68 51) 89 82 33.