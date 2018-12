Die Friedenslichtaktion steht dieses Mal unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“. „Niemand weiß, welche Formen der Frieden haben wird“, so beschreibt es Lord Robert-Powell, Gründer der Weltpfadfinderbewegung. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes aus Bethlehem wird – seit 25 Jahren – an die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert. Am Freitag, 21. Dezember, wird der Landtagsabgeordnete Hermann Scharf dieses Licht in die evangelischen Dorfkirche in Leitersweiler bringen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Wendel und die katholische Pfarreiengemeinschaft St. Wendel laden daher alle Christen zu einem ökumenischen Aussendungsgottesdienst „Licht von Bethlehem“. Los geht es um 19.30 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst wird das Licht in die einzelnen Kirchen gebracht, um es von dort aus zu den Menschen, die hier wohnen, zu tragen.