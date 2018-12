später lesen DVD-Tipp Flotte Songs von Abba in der Fortsetzung FOTO: Verleih FOTO: Verleih Teilen

Twittern







Es ist kein typischer zweiter Teil. Denn „Mamma Mia - Here we go again“ zeigt das, was man im ersten Teil schon gehört hat. Und das mit flotten Abba-Liedern, jeder Menge guter Laune und den Schauspielern, die bereits in „Mamma Mia“ dabei waren.