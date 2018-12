später lesen Ventura will in Siegen zum Sieg rocken Ventura will in Siegen zum Sieg rocken FOTO: Andreas Kaiser FOTO: Andreas Kaiser Teilen

Die Band aus Wolfersweiler ist die letzte saarländische Band in der Endrunde beim Deutschen Rock & Pop Preis, der am Samstag in der Siegerlandhalle ausgetragen wird. Ein Besuch im Proberaum.