Diebe wollten Beamer von der Decke reißen

Über ein im Erdgeschoss aufgehebeltes Fenster drangen nach bisherigen Erkenntnissen mindestens zwei Einbrecher in das Gebäude der Gemeinschaftsschule in der Schulstraße ein, hebelten eine Abschlusstür auf und versuchten in einem Klassenraum vergeblich, einen Beamer von der Decke zu reißen. In St. Wendel suchten Diebe zum wiederholten Mal das Kaufmännische Berufsbildungszentrum heim. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde hier ein Fenster eingeworfen. Den Tätern fiel im Lehrerzimmer ein Laptop in die Hände. Auf die gleiche Weise drangen Unbekannte über das Wochenende auch in ein Firmengebäude in der Dr.-Walter-Bruch-Straße in St. Wendel ein. Das Diebesgut hier: eine Geldkassette mit Tageseinnahmen in noch nicht genau bekannter Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in St. Wendel entgegen, Telefon (0 68 51) 89 80.