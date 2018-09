später lesen Blaulicht Einbrecher nahmen das Trinkgeld mit Teilen

Über das vergangene Wochenende hinweg sind unbekannte Täter in die Räume einer Firma für Fahrzeugaufbereitung im Industriegebiet West in St. Wendel eingebrochen. Die Tat entdeckte ein Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 8 Uhr. Von Melanie Mai