Drei Tage Street-Food-Festival auf der Mott in St. Wendel

Zum ersten Mal wird die Innenstadt St. Wendels zum Treffpunkt eines Street-Food-Festivals. Auf der Mott bieten am kommenden Wochenende, 21. bis 23. September, insgesamt 15 ausgewählte Gourmet-Anbieter auf Rädern ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art.

Besucher können sich laut Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ auf hochwertige, nationale und internationale Speisen freuen, die vor Ort frisch, knackig, bunt, nach hauseigenen Rezepten und mit feinsten Zutaten zubereitet werden. Dazu sorgen saarländische DJ’s mit Musik für ausgelassene Stimmung und die richtige Atmosphäre für all diejenigen, die nach dem Genuss noch etwas feiern möchten.

Ein Gourmet-Straßentreffen ohne Pulled Pork Burger, Beef Brisket Sandwich oder Süßkartoffel-Pommes ist kaum vorstellbar. Die Anbieter „Food Riders“ aus Luxembourg und „Back to Smoke“ aus dem Saarland werden saftige Burger und Steaks anbieten. An fast allen Ständen können Besucher dabei zusehen, wie die einzelnen Gerichte frisch zubereitet werden. Ein Highlight ist das Team von „El Gaucho“, welches argentinisches Filet in bester Qualität am Grill zubereitet.

Was findet der Besucher noch vor Ort? Klassiker wie Buritos und Wraps bei „King of Wrap“ mit bis zu 30 verschiedenen Zutaten. Die ausgefallene asiatische Küche „Hase im Mond“ mit Food for Soul sorgt für einmalige Geschmackserlebnisse. Die Mädels und Jungs von „QualiLife Green“ lassen die Herzen nicht nur von Veganern und Vegetariern mit ihrem Healthy Food höherschlagen.

Auch der Lángos, eine ungarische Spezialität aus Hefeteig mit Sauerrahm und Schinken, darf auf einem Street-Food-Festival nicht fehlen. Egal, ob pikant-scharf oder fruchtig-süß mit Puderzucker, Früchten oder süßem Aufstrich.

Der Höhepunkt des Street-Food-Festivals: Die Verlosung einer Fahrt mit einem Pizza Wagner Heißluftballon für drei Personen über das St. Wendeler Land. Die Fahrt ist voraussichtlich am Sonntag, 23. September.

Geöffnet sind die Trucks wie folgt:

am Freitag, 21. September, 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 22. September, 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 23. September,

11 bis 20 Uhr.