Die Sage von der Augenquelle

Zum Bericht „Hat das Bliesener Quellwasser Heilkraft?“ und der Sage über die Heilung von Augenerkrankungen eine für Saarländer interessante Erklärung:

Einst wurde ein römischer Soldat beim Kampf am Auge verletzt. Er wusch sich das Auge mit dem Wasser der Varusquelle im heutigen Bliesen aus und sein Auge wurde wieder gesund. Die Varusquelle in Bliesen liegt in Richtung des Vicus Wareswald. Die Sage erzählt weiter, das Wasser der Quelle soll eine gute Heilwirkung bei Augenerkrankungen haben.

Wenn ein Kelte an einer Quelle einen Krug mit Wasser füllte, so sagte er „auue delgu lindo“, was „füllen Krug mit Getränk“ bedeutet. Dieses Wort auue deuteten die Germanen als „Auge“ und schon war die Sage der Heilkraft der Quelle bei Augenkrankheiten entstanden. Dieser keltische Satz „auue delgu lindo“ hört sich für uns an wie „Aue deller lin do“ und dürfte jedem Saarländer in dem Satz „Dort steht einer, der hat die Augen auf dem Teller liegen“ bekannt sein. Der Begriff war auch ein keltischer Trinkspruch mit dem Hintergedanken „Vielleicht ist noch ein Spender da“.

Bernd Wagner, Primstal