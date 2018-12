später lesen Demo Nur 17 Demonstranten marschierten mit FOTO: B&K / Bonenberger/ FOTO: B&K / Bonenberger/ Teilen

In Frankreich gehen Tausende auf die Straßen, um gegen die hohen Spritpreise zu demonstrieren. Auch in St. Wendel waren die „Gelbwesten“ am Samstag unterwegs. Allerdings beteiligten sich nur 17 Personen an dem Marsch vom Landratsamt durch die Momm- und Banhofsstraße bis zur Mott. Von Melanie Mai