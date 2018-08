später lesen Vortrag Datenschutz für Firmen-Websites Teilen

Unternehmer, die ihre Firmen-Homepage noch nicht an die neuen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) angepasst haben, können im Unternehmerzentrum (UTS) St. Wendel vorbeischauen. In einem Vortrag am Dienstag, 28. August, wird Heike Cloß von der IHK Saarland dazu referieren. Von red