Der Umweltschutz wird sehr häufig diskutiert, und man findet dazu überall Artikel und Berichte in Zeitungen oder im Internet. Eine Gruppe von Schülern fragten daraufhin, Bürger nach ihrer Meinung. So auch Benno Trapp. Dieser nimmt das Thema Umweltschutz nach eigener Aussage sehr ernst und sieht das Hauptproblem im Klimawandel, der durchaus real sei. Auf die Frage, was man denn tun könne, meinte er: „Da dies ein Dauerproblem darstellt und es nicht wirklich hilft, wenn eine einzelne Person zum Beispiel die Mülltrennung beachtet, muss also jeder etwas dafür tun. Die meisten achten nämlich nicht einmal auf die kleinen Dinge, wie zum Beispiel die schon genannte Mülltrennung oder dass man die 500 Meter zum Supermarkt hin und zurück zu Fuß geht, statt das Auto zu benutzen.“