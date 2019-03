Schaufensterpuppen überall. Sie sind ein beliebtes Motiv der Mitglieder des Fotoclubs Tele Freisen, die sich am „Bild des Monats“-Wettbewerb der Saarbrücker Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub sowie der Volksbank in St. Wendel beteiligten. Aber auch andere Puppen kamen ihnen vor die Linse. So die klassischen Spielzeugpuppen, aber auch Schmetterlinge. Es waren denn auch Schaufensterpuppen, die der Jury am besten gefielen. Die Lokalredaktion der Saarbrücker Zeitung in St. Wendel kürte „Das Tal der Puppen“ von Annelie Henn aus Birkenfeld zum Siegerfoto.

Übrigens: Die gleichen Themen wie für die Tele-Mitglieder gelten auch im Leser-Wettbewerb, der parallel gewertet wird. Alle SZ-Leser können daran teilnehmen. Der Fotoclub Tele Freisen bewertet die eingereichten Fotos.

Wettbewerbs-Bilder müssen bis zum jeweils Letzen eines Monats, gedruckt auf Fotopapier im Format 20 auf 30 Zentimeter, bei der Saarbrücker Zeitung, St. Wendel, Mia-Münster-Straße 8, eingehen. Sie werden nicht zurückgeschickt, müssen selbst fotografiert sein.

