Die SZ-Redaktion in St. Wendel hat ihr Bild des Jahres bereits gewählt. Jetzt sind die Leser an der Reihe. Aus den zwölf Monatssiegern im „Bild des Monats“-Wettbewerb der Saarbrücker Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Tele Freisen und der Volksbank in St. Wendel können sie ihren Favoriten wählen. Abgestimmt werden kann per Fax oder E-Mail. Gute Chancen auf den Monatssieg hat dabei Ute Kaiser-Drogi, die gleich drei Eisen im Feuer hat, gefolgt von Eva Maria Böhme aus Oberkirchen und Gerd Schunck aus Birkenfeld mit jeweils zwei. Aus allen Lesern, die abstimmen, entscheidet das Los, wer das Siegerbild im Großformat gewinnt. Schicken Sie Ihren Favoriten bis 31. März per Fax, (0 68 51) 9 39 69 59, oder E-Mail: redwnd@sz-sb.de.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter und deren Angehörige der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH und deren Gesellschaften. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird benachrichtigt und in der SZ veröffentlicht. Die Saarbrücker Zeitung und ihre Gewinnspieldienstleister verarbeiten Ihre für die Gewinnspielteilnahme erforderlichen Angaben zur Durchführung des Gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO). Im Falle eines Gewinns speichern wir Ihre Angaben nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen soweit erforderlich für maximal zehn Jahre, ansonsten werden sie direkt nach der Gewinnermittlung gelöscht. Infos zum Datenschutz und Ihren Rechten finden Sie unter www.saarbruecker-zeitung.de/info/datenschutz.

FOTO: Erhard Müller

FOTO: Erhard Müller

FOTO: Franz Rudolf Klos / FRKlos

FOTO: Franz Rudolf Klos / FRKlos

FOTO: Bonenberger

FOTO: Bonenberger

FOTO: Gerd Schunck

FOTO: Gerd Schunck

FOTO: Michael Dorscheid

FOTO: Michael Dorscheid

FOTO: Ute Kaiser-Drogi

FOTO: Ute Kaiser-Drogi

FOTO: Jürgen Kremp / Jürgen Kremp

FOTO: Jürgen Kremp / Jürgen Kremp

FOTO: Ute Kaiser-Drogi

FOTO: Ute Kaiser-Drogi

FOTO: Eva Maria Böhme

FOTO: Eva Maria Böhme

FOTO: Ute Kaiser-Drogi

FOTO: Ute Kaiser-Drogi

FOTO: Eva Maria Böhme