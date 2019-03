Die „Fastenmeditation – Lieder und Texte zur Besinnung“ beginnt am Donnerstag, 4. April, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Wendel. Der Eintritt ist frei, heißt es in der Einladung des Chors.

Über Spenden würden sich die Veranstalter freuen. Diese sind für die Herzoperation des 18 Monate alten Jungen Jose Nagoan im südlichen Indien bestimmt. Die junge Familie ist sehr arm und hat zwei Kinder. Der Vater ist Hilfsarbeiter auf Baustellen. Die Mutter des kleinen Jungen war vor einigen Jahren als Schülerin im Kinderheim Shanthi-Bhavan, das vom Verein Jochen-Rausch-Zentrum unterhalten und finanziert wird.