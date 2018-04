Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstag gegen 15 Uhr ein Mann aus St. Wendel mit seinem Auto die Landstraße 307 von Niederkirchen in Richtung St. Wendel entlang. In einer Rechtskurve kam ihm ein roter Audi entgegen. Der Fahrer des Audis schnitt dabei die Kurve, sodass der St. Wendeler in den Straßengraben ausweichen musste. „Der Fahrer des Audis fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Niederkirchen weg“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Es soll sich um einen roten Audi, Baujahr 2000 gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. (0 68 51) 89 80.