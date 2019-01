Ein Renault Clio, der von seinem Besitzer am Fahrbahnrand abgestellt worden ist, wurde im Vorbeifahren von einem Unbekannten beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntagmorgen zwischen 8 und 11.30 Uhr. In dieser Zeit parkte das Auto in Höhe des Anwesens Nummer 4 in der Bliesener Straße in Winterbach. Es weist Schäden an der linken Fahrzeugseite sowie am linken Außenspiegel auf. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. (0 68 51) 89 80.