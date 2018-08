Auf den Spuren der „Rund Biech“

(red) Dörrenbach im Ostertal – beschaulich, ruhig. Jedoch: Lange Zeit hat hier eines der größten Feste in der Region stattgefunden, mit Besuchern aus dem Saarland und weit darüber hinaus. Ort dieses und weiterer Feste war der Dörrenbacher Buchfestplatz – ein besonderer Geschichtsort im Landkreis St. Wendel.

„Der Platz hat seit jeher eine große Bedeutung für die Menschen. Möglich, dass sich bereits die Römer hier getroffen haben und dass später Sitzungen und Jahresgedinge, also Treffen unserer germanischen Vorfahren, hier abgehalten wurden. Historisch gesichert ist, dass ab 1913 auf dem Buchfestplatz Feste gefeiert wurden“, sagt Rainer Hopf, Vorsitzender der Dörrenbacher Heimatfreunde.

FOTO: Heimatfreunde

Dass dieser Platz derartige Bedeutung besaß, hatte einen Grund: Jahrhundertelang stand hier eine gewaltige Rotbuche, im Volksmund „Rund Biech“ genannt: zwei Meter dick der Stamm, 50 Meter hoch der Baum, gewaltig der Wipfelumfang. Die Buche schmückt bis heute das Dörrenbacher Ortswappen. Auf dem Platz steht sie jedoch nicht mehr. Hopf: „Im November 1972 wurde der Baum fast komplett durch einen Sturm zerstört, die letzten Reste 1980 aus Sicherheitsgründen entfernt. Jedoch auch eine neue Buche angepflanzt.“ Trotz fehlender Ur-Buche: Feste gab es auf dem Platz weiterhin. Insbesondere das Buchfest entwickelte sich zu einem Zuschauermagneten: 1913 gestartet, errang die Veranstaltung vor allem seit Anfang der 1960er-Jahre ein Renommee, das für beträchtliche Besuchermassen im kleinen Dörrenbach sorgte. „In den 1980er-Jahren war es eines der größten Feste im Saarland, regelmäßig Ende Juli gefeiert, in der Blütezeit von Freitag bis Dienstag. Beliebt war natürlich auch die Wahl der Miss Ostertal montagabends“, weiß Hopf. Gefeiert wurde noch bis in das Jahr 2000. Doch das Interesse schwand, eine Tradition fand vorerst ihr Ende. Die vielleicht in anderer Form wieder auflebt, denn erstmals feierte in diesem Jahr ein Dörrenbacher Verein, die Oldtimer Freunde Ostertal, Ende Juli ein Fest auf dem historischen Platz.

Die Traditionen und das Leben der Menschen in der Region, die Geschichte Dörrenbachs, auch die „Rund Biech“ und vieles mehr sind Themen, über die das Dörrenbacher Heimatmuseum informiert. Zuständig für das Museum ist der Dörrenbacher Heimatbund, 1973 gegründet. Der Vereinsraum, die Heimatstube, wie auch das Heimatmuseum befinden sich im Dorfgemeinschaftshaus, der einstigen Schule. „Unser Verein hat und hatte verschiedene Abteilungen, etwa eine Bogenschützenabteilung, eine Tennisabteilung oder die Ortschronikabteilung“, erläutert Hopf.

Vor etwa 30 Jahren baute der Heimatbund sogar eine Natur- und Freizeitanlage am Dörrenbacher Bahnhof, einem Haltepunkt des Museumszuges Ostertalbahn. Diese ist jedoch mittlerweile mangels Interesse verkauft. Eine Konstante der Vereinsarbeit: Bücher. Hopf: „Dazu gehören Heimatbücher, Orts- und Bilderchroniken und vieles mehr.“

Eine zweite Konstante: das bereits erwähnte Heimatmuseum. „In Eigenregie hat der Verein den Dachboden des Dorfgemeinschaftsmuseums ausgebaut und das Museum eingerichtet. Von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert gibt es hier einen Überblick über die Vergangenheit der Region“, sagt Hopf. Das Museum ist jederzeit nach Vereinbarung zu besichtigen.