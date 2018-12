später lesen Blaulicht Strafanzeigen gegen Fahrer und Beifahrerin FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







Ein Fahrzeug, das Schlangenlinien fuhr, ist der Polizei St. Wendel in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt aufgefallen. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer zunächst nicht, er fuhr unbehelligt weiter bis zum Parkplatz eines Fast-Food-Unternehmens in der August-Balthasar-Straße, berichtet die Polizei. Von Melanie Mai