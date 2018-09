später lesen Literaturtreffen Literaturgesprächskreis bietet lehrreiche Stunden Teilen

Vor 23 Jahren, am 13. September 1995, trafen sich zum ersten Mal neun Freunde der Literatur im Seniorenbüro, um Bücher gemeinsam zu besprechen. Bis heute finden diese Gesprächsrunden regelmäßig in der ungeraden Kalenderwoche in den Räumen des Seniorenbüros im Landratsamt, Mommstraße 21 bis 31 statt. Von red