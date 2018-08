Wrack im Wald: Jetzt scheint klar, wer es war

Der Verdacht konzentriert sich auf eine Gruppe von vier Heranwachsenden, die das nicht zugelassene Fahrzeug in der Nacht auf Sonntag, 29. Juli, aus der Gemeinde Nohfelden heraus mit einem anderen Auto wegschleppten. Sie werden sich in einem Ermittlungsverfahren wegen einer Umweltstraftat verantworten müssen, berichtet die Polizei. Darüber hinaus besteht gegen den Fahrer des schleppenden Autos auch noch der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da es sich nicht um das Abschleppen eines Fahrzeuges im klassischen Sinne, also dem Wegbringen eines betriebsunfähig gewordenen Fahrzeuges von der Straße an einen anderen Ort, handelt. Das gezogene Fahrzeug ist in diesem Falle vielmehr als Anhänger zu betrachten, so dass die für die entstandene Fahrzeugkombination erforderliche Fahrerlaubnis hätte vorhanden sein müssen.