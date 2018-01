später lesen Blauclicht Wer treibt sich nachts im Steinbruch herum? Teilen

Wegen ungebetener Besucher musste die Polizei in der Nacht auf Freitag zu einem Steinbruch in der Gemeinde Oberthal ausrücken. Es handelt sich um eine Anlage in unmittelbarer Nähe des Freizeitgeländes „Amesborn“ bei Steinberg-Deckenhardt. Der Bereich ist elektronisch gesichert; bei der Überwachungsfirma läuteten die Alarmglocken, als mitten in der Nacht eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe auf dem Gelände erschien. Der Steinbruch wurde mit mehreren Kommandos der Dienststellen in St. Wendel und Wadern abgesucht, ohne jedoch den Verdächtigen antreffen zu können. Er hatte wohl noch rechtzeitig das Weite suchen können, vermutet die Polizei. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Steinbruch war übrigens nicht zum ersten Mal Ziel nächtlicher Besucher, ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits im Herbst vergangenen Jahres. Damals bewegten sich zwei Personen auf dem Gelände, auch sie entkamen ohne Beute. Von Melanie Mai