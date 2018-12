später lesen Treff Frauenstammtisch der Naturfreunde Teilen

Die Garten- und Naturfreunde Oberthal haben ihren nächsten Frauenstammtisch für Mittwoch, 5. Dezember, angesetzt. „Wer am Wichtelspiel teilnehmen will, soll ein Geschenk in Höhe von fünf bis acht Euro mitbringen“, heißt es in der Einladung des Vereins. Von Oswin Sesterheim