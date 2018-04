später lesen Einsatz Flammen am Strommast FOTO: Dirk Schäfer/Feuerwehr FOTO: Dirk Schäfer/Feuerwehr Teilen

Ein lautes Knistern und Brummen hat Anwohner in der Nacht auf Mittwoch in der Oberthaler Bahnhofstraße unsanft geweckt. Sie forschten nach dem Auslöser und bemerkten so Flammen an einem Strommast. Von Evelyn Schneider