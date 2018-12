später lesen Blaulicht Zu laut beim Einbrechen: Täter flüchtete Teilen

Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr versucht, in die an der Hauptstraße in Oberthal gelegene Grillstube durch Aufhebeln eines Fensters einzudringen. Die durch den Versuch verursachten Geräusche waren jedoch so ungewöhnlich, dass sie die Inhaberin, eine unmittelbar neben dem Imbiss wohnende 63-Jährige, auf den Plan rief. Von Melanie Mai