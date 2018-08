später lesen Polizei Nordsaar Busfahrerin sitzt angetrunken am Steuer Teilen

Twittern







Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland in Primstal auf eine Busfahrerin aufmerksam, die angtrunken am Steuer saß. Der Bus sei lediglich von 54-jährigen Frau aus dem Kreis St. Von red