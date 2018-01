Zaun umgemäht und dünne gemacht

() Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Gefährt einen Jägerzaun in Braunshausen geschrottet und sich davon gemacht. Um den Schaden kümmerte er sich dabei nicht. Das hat die Polizeiinspektion Nordsaarland mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Zeit zwischen 5 und 8 Uhr in der Frühe, laut Polizei in der Ortsdurchgangsstraße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer vier. Dort kam der Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun. Der wurde dabei auf einer Länge von etwa vier Metern beschädigt. Polizisten konnten Splitter des Scheinwerfers am Ort des Geschehens sicherstellen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter der Tel. (0 68 71) 9 00 10 oder (0 68 73) 9 19 00.