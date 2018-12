später lesen Blaulicht Geparktes Auto beschädigt und abgehauen Teilen









(red) Ein in Braunshausen am Fahrbahnrand abgestellter Pkw ist am Freitag zwischen 9.30 und 11.15 Uhr in der Kasteler Straße von einem vorbeifahrenden Fahrzeugführer erheblich beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich nach Angaben der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Von Melanie Mai