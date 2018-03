später lesen Blaulicht Unbekannte nehmen Baggerschaufeln mit Teilen

Zwei abgelegte Baggerschaufeln haben unbekannte Tätet am Montag oder Dienstag in Otzenhausen in der Ringwallstaße 9 entwendet. Das berichtet die Polizei. Der dazugehörige Bagger stand neben dem Anwesen. An diesem war zur Tatzeit ein Greifarm montiert. Das ältere Haus wird aktuell renoviert. Der Wert der Schaufeln beläuft sich auf etwa 1000 Euro.