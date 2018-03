später lesen Sperrung Sperrung: Arbeiten an Trierer Straße gehen weiter Teilen

Die Arbeiten an der Baustelle „Trierer Straße“ in Nonnweiler werden ab Montag, 26. März fortgesetzt, informiert die Gemeindeverwaltung in Nonnweiler. Die neue Vollsperrung wird ab Hallenbad bis zur Einmündung der Straße „In der Seiters“ eingerichtet. Von red