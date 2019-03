Mehrere Personen schlugen hierbei aufeinander ein, so die Polizei.

Ein 20-Jähriger hatte auf der rechten Wange eine blutende Wunde. Er erklärte, dass ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Nonnweiler ihn grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Der Geschädigte begab sich gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Bruder zur Versorgung seiner Wunde in ärztliche Behandlung.

Der 21-jährige Tatverdächtige hingegen erklärte, dass er aus Notwehr gehandelt habe, da ihm mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen worden sei. Hierdurch erlitt er ein Hämatom auf der Stirn. Alle Beteiligten waren leicht alkoholisiert, so die Polizei Nordsaarland weiter. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Hinweise an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon (0 68 71) 9 00 10, oder der Polizeiposten Nonnweiler, Telefon (0 68 73) 9 19 00.