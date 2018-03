Peterberg: Rodeln wird teurer

Die Sommerrodelsaison auf dem Peterberg in Braunshausen beginnt am Ostersonntag, 1. April. Bis Ende Oktober ist die Bahn wie folgt geöffnet: mittwochs, donnerstags, freitags und samstags, jeweils von 13 bis 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, sowie in der Hauptsaison, von Juli bis August, ist die Bahn täglich von 10 bis 18 Uhr in Betrieb.

Auskünfte und Gruppenanmeldungen: Telefon (0 68 73) 6 60 31.

www.freizeitzentrum-peterberg.de