Ein Mercedes älteren Baujahrs ist am Sonntagnachmittag beschädigt worden. Die A-Klasse parkte vor dem Anwesen in der Bahnhofstraße 34 in Otzenhausen. Nach Angaben der Polizei, hat der unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16 und 16.40 Uhr den linken Außenspiegel durch einen Tritt oder Schlag beschädigt. Von Melanie Mai