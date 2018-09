später lesen Neue Produktionslinie in Nonnweiler Nestlé Wagner investiert Millionen in Anlage für Tiefkühl-Snacks FOTO: dpa / Oliver Dietze FOTO: dpa / Oliver Dietze Teilen

Neben Tiefkühlpizzen setzt Nestlé Wagner zunehmend auf Tiefkühl-Snacks wie Ofenbrote: Dazu soll im Herbst 2019 eine neue moderne Produktionslinie in Nonnweiler in Betrieb genommen werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. dpa/lrs