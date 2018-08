Kastel feiert Kirmes mit reichlich Musik und Ballzauberei

Der Samstag steht zunächst im Zeichen des Fußballs. Um 14.30 Uhr stehen sich die Pfarrkapelle und die Katholische Jugend gegenüber. Anschließend kämpfen die erste und zweite Mannschaft der SG Peterberg gegen Furschweiler um Punkte. Der Fassanstich durch Ortsvorsteher Magnus Jung und Christian Petry, Mitglied des Deutschen Bundestages, ist für 20.30 Uhr terminiert. Im Anschluss spielen die Old Boys.

Der sonntägliche Frühschoppen steht im Zeichen der Kirmesjahrgänge vergangener Jahre. Am Nachmittag spielt I am somebody. Der Montag beginnt mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend unterhält die Pfarrkapelle zum Frühschoppen. Tom Haupenthal beendet schließlich die Kirmes.

Die Kirmes wird organisiert von: Vereinsgemeinschaft (Pfarrkapelle, Sing-Family, Tischtennisclub, Jugendclub, FC Kastl), Ortsrat und Schausteller.