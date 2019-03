später lesen Sperrung Autobahn wird halbseitig gesperrt Teilen

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird am Mittwoch, 20. März, mit Asphaltarbeiten auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle (AS) Nonnweiler-Bierfeld (134) und dem Autobahndreieck (AD) Nonnweiler (135) in Fahrtrichtung Saarbrücken, beginnen. Von red