Gemeinderat stimmt für Zweckverband-Gründung

Der Nonnweiler Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Gründung des Zweckverbandes Nationalpark-Tor Keltenpark einstimmig zugestimmt. Dessen Mitglieder – die Gemeinde, der Landkreis St. Wendel und das Land – sollen sich gemeinsam um die Errichtung und Unterhaltung des Besucherzentrums kümmern. Dieses soll am Ringwall in Otzenhausen entstehen (wir berichteten). Von Sarah Konrad