(him) Die Inhaberin der Gaststätte „Heartrock am Brünnchen“ in Primstal hat am Freitagabend festgestellt, dass in ihr Lokal eingebrochen wurde. Die Unbekannten brachen ein Fenster und im Innern Spielautomaten auf. Von Melanie Mai