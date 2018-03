Ein Dach über den Kopf für Vögel

Mächtig kalt war es schon, aber das konnte die elf Vorschulkinder, zwei waren krank, der Kindertagesstätte Arche Noah in Primstal, alle dick eingemummelt in Anorak, Mütze und Handschuhe, nicht davon abhalten, an etlichen markierten Bäumen am Radweg nach Krettnich Nistkästen für unsere heimischen Vögel aufzuhängen.

Ortsvorsteher Kurt Rech hat ebenso mitgeholfen, wie weitere Männer und vor allem Peter Müller, der diese Vogelhäuschen alle mit naturbelassenem Holz gebaut und den Vorschulkindern gespendet hatte. Diese ersetzen nunmehr die vielen alten Häuschen, die im Laufe der Jahre marode geworden sind.

„Wir helfen damit, dass unsere Vögel ein schönes Zuhause haben und nicht immer im Regen sitzen müssen“, so der Tenor bei den Kindern, denen diese Aktion trotz der Kälte viel Spaß gemacht hat. Auf die Idee gebracht wurden die Kinder, sich mit der Vogelwelt zu beschäftigen, als ihnen kürzlich bei der Verleihung des Fair-Trade-Siegels für ihren Kindergarten von einem Opa ein Nistkasten geschenkt worden war. „Den haben sich unsere Vorschulkinder natürlich näher angeschaut und viele Fragen gestellt“, berichtete Kita-Leiterin Ruth Puhl beim Aufhängen der Kästen. Warum brauchen Vögel einen Nistkasten? Warum bauen sie nicht einfach ein Nest? Solche und ähnliche Fragen wurden den neugierigen Kindern beantwortet.