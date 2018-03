später lesen Konzert Benefizkonzert in der Kirche Herz-Jesu hilft kranken Kindern Teilen

Der über die Hochwaldregion hinaus bekannte Chor Sing’n’Pray veranstaltet am Samstag, 14. April, um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Kirche Herz-Jesu in Kostenbach. Der Eintritt ist frei. Der Chor freut sich jedoch über Spenden, die der Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom, Regionalgruppe Mosel-Saar-Pfalz, zu Gute kommen werden. Das Rett-Syndrom wird verursacht durch eine seltene Gen-Mutation und ist nicht heilbar. Die Kinder verlernen das Laufen, können nicht sprechen und sind häufig von Epilepsie und Atmungsauffälligkeiten betroffen. Sie bleiben ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen. Da sich die Elternhilfe größtenteils durch Spenden finanziert, will Sing’n’Pray durch das Benefizkonzert seinen Teil dazu beitragen, die Arbeit für die Kinder zu unterstützen und zu fördern.