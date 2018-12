später lesen Blaulicht Auto überschlug sich auf der Autobahn FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Für 2,5 Stunden war am Freitag die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen Primstal und Hasborn gesperrt, weil sich dort gegen 15.10 Uhr in einer Baustelle ein Unfall ereignet hat. Nach Angaben der Polizei, geriet der 43-jährige Fahrer eines Kleinbusses mit seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen und fuhr auf die Leitplanke auf. Von Melanie Mai