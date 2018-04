Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 14 Uhr vor dem Kindergarten in Otzenhausen einen schwarzen VW-Polo beim Ausparken an der Beifahrertür erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, berichtet die Polizei. Dessen Wagen müsste entweder hinten links oder hinten rechts beschädigt sein.

Hinweise erbeten an den Polizeiposten Nonnweiler, Telefon (0 68 73) 9 19 00.