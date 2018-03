Trio A.L.U.BABA spendet für den Kinder-Hospizdienst

Das Trio A.L.U.BABA hat eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Kinder-Hospizdienst Saar übergeben. „Das Geld soll für eine Musiktherapie genutzt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Musiker Ulrike Kielnhofer-Schultze und Lutz R. Schultze aus Selbach sowie Alexander Aatz aus Mosberg-Richweiler haben 2017 bei vier Benefizveranstaltungen Spenden gesammelt und ihre Gagen gegeben. So kamen 800 Euro zusammen. Die Freisener Hebammenpraxis „Lebensklang“ hat auf runde 1000 Euro aufgestockt.